روجينا تنعى شيرين سيف النصر: ربنا يرحمها ويغفرلها

نعت الفنانة روجينا، الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر التي توفيت أمس عن عمر ناهز الـ 57 عاما.

روجينا تنعى شيرين سيف النصر

كتبت الفنانة روجينا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون شيرين سيف النصر في ذمة الله ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، أمس، في هدوء تام ولم تعلن أسرتها أي تفاصيل عن وفاتها إلا بعد دفنها في مقابر الأسرة.

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة عبر صفحته على «فيسبوك» خبر وفاة شقيقته قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».