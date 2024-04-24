بحث علمي عن أزياء المرأة في الحضارة القديمة.. «روان» تدعم التراث بطريقة مبتكرة

لم تقف مكتوفة الأيدي بعد تخرجها في كلية التربية الفنية مٌنتظرة الوظيفة، بل قررت إعداد بحث علمي عن أزياء المرأة المصرية في الحضارة القديمة، لإعادة إحياء التراث باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتنال روان ممدوح 22 عامًا، إشادات واسعة من أعضاء اللجنة، للتطوير من فكرتها بشكل أكبر.

تخرجت «روان» في كلية التربية النوعية، قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وقررت تحضير رسالة الماجستير الخاصة بها، عن تاريخ وتذوق الفن، من خلال إعداد بحث علمي بعنوان أزياء المرأة في الحضارة المصرية القديمة، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بعمل ملابس فانتازية غير تقليدية خاصة بالمرأة، ومٌستوحاة من الحضارة القديمة».

تدور فكرة «روان» حول إحياء التراث

تدور فكرة «روان»، حول إحياء التراث، بتصميم الملابس باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للتشجيع على استخدامها في السينما والدراما والمسرح والحفلات أيضًا، وهو الهدف الرئيسي للبحث، بتتبع الحضارة المصرية وتاريخ الأزياء الخاص به، وأهمية ذلك في عملية التصميم بشكل عام، والتشجيع على التفكير الابتكاري.

أشادت اللجنة بفكرة تصميم أزياء بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبق لأول مرة في كلية التربية النوعية، مٌستوحاة من التراث المصري، وتمت إعادة صياغتها بطريقة الفانتازية، وهي تجربة جديدة: «انبهروا بالصور لأني كنت مٌجمعة تفاصيل كتيرة جدًا عن الموضوع، وفي دكاترة كانوا مٌعجبين بالفكرة، لأنها تواكب التريند».

تسعى «روان» لإنشاء معرض لتطوير فكرتها بالواقع

تسعى «روان»، لإنشاء معرض لتطوير فكرتها على أرض الواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعرض أعمالها في الخارج، للاستفادة من تجارب الآخرين، وتوظيفها في مجال سوق العمل، وإنتاج مادة تتحدث عن الأزياء والتصميم بمجال التربية الفنية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتدريسها للطلبة بالجامعات: «هدفي الأساسي توعية الناس بفكرتي، عشان تبقى مدعومة أكتر».