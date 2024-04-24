البلشي: الاتفاق على تخصيص أماكن للصحفيين أثناء تغطية الجنازات لمنع التجاوزات 

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الاجتماع الذي تم عقده اليوم بمشاركة نقابة المهن التمثيلية وعدد من أعضاء المجلس شهد مناقشات واسعة حول تغطية الجنازات والإجراءات التنظيمية التي تحتاجها، نظرا للأحداث المتكررة، فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

تغطية الجنازات

وأضاف البلشي في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك كثير من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع منها تخصيص أماكن مخصصة للصحفيين الراغبين في التغطية، وكارنيهات تحمل أسماء وأماكن عملهم، وذلك لعدم السماح لغير الصحفيين بالقيام بأي ممارسات قد تسئ للصحفيين أو المهنة وتنتهك خصوصية الميت.

تخصيص أماكن للعزاء والتغطية

ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه تم الاتفاق مع شركة لتنظيم التغطية الصحفية لجنازات الفنانين، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزاء والتغطية، وذلك حتى يحدث نوع من التوازن بين تغطية الصحفيين وحريتهم، وحماية خصوصية الميت وأهله، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو وضع صيغة محددة للتعامل مع هذه المواقف، ووقف هذه التجاوزات دون فرض قيود على حرية الصحافة.