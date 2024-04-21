اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين و«المهن التمثيلية» لوضع ضوابط تغطية الجنازات الأربعاء

قالت نقابة الصحفيين، إنه نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

أول تحرك من الصحفيين

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان لها أنها تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل، يوم الأربعاء المقبل في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وقف تغطية الجنازات

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة للزملاء لوقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وتؤكد النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، وتشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدثا يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.