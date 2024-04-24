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دراما المتحدة

«الصحفيين» تعقد اجتماعا مع المهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات اليوم

كتب:

سهيلة هاني
06:10 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين اليوم، اجتماعها المشترك مع نقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط تغطية الجنازات، وذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

اجتماع نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية 

كانت نقابة الصحفيين قد تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع اليوم في مقر نقابة الصحفيين، بحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين، لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة، للزملاء الصحفيين لوقف تغطية الجنازات والعزاءات لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وأكدت النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، مع تشديدها أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور، ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.

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