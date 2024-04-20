«معاشات الصحفيين» تحتفي بعيد ميلاد رواد المهنة الأربعاء المقبل

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد شهر مارس وأبريل، وذلك في تمام الخامسة مساءً الأربعاء المقبل، في إطار تقليد شهري تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

احتفال جماعي لشيوخ المهنة

وأضافت اللجنة في بيان، أنها فعالية مبتكرة تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسيخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال والدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة والاحتفاء بهم وتكريمهم.

وفي سياق منفصل، قررت نقابة الصحفيين تكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه عن عامى (2022-2023) من الذين لم يكرموا من قبل، وذلك خلال حفل تنظمه النقابة، وعلى الزملاء الراغبين في التقديم إحضار صورة من أصل الشهادة مع الأصل للاطلاع، وذلك بإدارة شئون المجلس والأعضاء في الدور الثاني بالنقابة.