خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي في شهر رمضان «أون لاين»

يحرص المواطنون على إنهاء مصالحهم في شهر رمضان أون لاين، ومن بين الخدمات تجديد بطاقة الرقم القومي، دون مشقة الذهاب إلى مقار الأحوال المدنية.

وتقدم بوابة مصر الرقمية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين، للاستفادة منه في شهر رمضان، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الدخول إلى موقع السجل المدني أو بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

2- إنشاء حساب جديد.

3- تحديد نوع الخدمة وهي تجديد بطاقة الرقم القومي.

4- تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم والرقم القومي.

4- تحديد طريقة سداد الرسوم المطلوبة سواء الدفع الإلكتروني أو السداد نقدي عند الاستلام.

5- الضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط المطلوبة.

6- تحديد عنوان الاستلام لتصل إليك البطاقة أينما كنت أو يمكن استلامها من خلال فروع البريد المصري.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

يشترط أن تكون البطاقة الشخصية المطلوب استخراجها إلكترونيا مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني، منها الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة والوظيفة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز خدمات بوابة مصر الرقمية.

خدمات الأحوال المدنية

بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا.

إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

خدمات التموين

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل اجتماعي.

الاستعلام عن صرف.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

خدمات التوثيق

استعلام عن سريان محرر مُميكن.

تحرير توكيل عام قضايا.

تحرير إقرار بالشطب.

تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

تحرير إقرار رسمي.

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

تحرير توكيل عام رسمي.

تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).

تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

تحرير إقرار بالشطب.

اكتب محررك.

حجز ميعاد.

معاملاتي المميكنة.

استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

خدمات مركباتي

تَظلُم على مخالفات رخص مركبات.

‫تجديد رخصة مركبة.

بدل فاقد رخصة مركبة.

بدل تالف رخصة مركبة.

سداد المخالفات.

تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

تحرير توكيل بيع مركبة.

تحرير توكيل إدارة مركبة.

استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

التأكد من صحة بيانات مركبة.

سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

خدمات الشهر العقاري

استخراج صورة من عقد مُشهر.

استخراج صورة من كتاب دوري.

استخراج صورة من منشور مالي.

استخراج صورة من منشور فني.

استخراج شهادة تصرفات عقارية.

ترجمة عقد مُشهر.