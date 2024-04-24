أحد مشايخ قبيلة الجبالية: سيناء تشهد شبكة طرق واتصالات متقدمة

قال شعبان جبلي أبو مقبل، أحد مشايخ قبيلة الجبالية، إن مناطق سيناء أصبحت تشهد شبكة طرق واتصالات متقدمة، مشددًا أن هناك اهتماما كبيرا ببناء وتطوير المدارس لكي تخدم أهل سيناء بدلا من الانتقال للقاهرة.

سيناء شهدت تنمية كبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية

وأوضح «أبو مقبل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة «دي إم سي»، أن سيناء شهدت تنمية كبيرة خلال العشر سنوات الماضية بعد عام 2014، مشيدًا بالمشروعات التي تنفذها الدولة لخدمة السياحة في سيناء ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، موضحًا أنه سيكون إضافة كبيرة جدا للسياحة في سيناء، وأنه مشروع مصري عالمي.

ونوه بأن كل ما تشهده وتعيش سيناء من تطوير حدث بعد عام 2014 مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، مشيرًا إلى أهمية إنشاء الجامعات في سيناء، موضحًا أن هذا هو الأمر الذي سهل التعليم على أبناء سيناء بدلا من الذهاب للقاهرة والأقاليم الأخرى.

سيناء أصبحت تمتلك سلسلة مدارس

وشدد على أن سيناء أصبحت تمتلك سلسلة مدارس وجامعات وطرق داخلية كبيرة جدا أفادت المواطنين.