مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد وبطولة العظماء السبع

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» لمدة 3 نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم والتي يشارك بها أبطال القارات.

وتقام النسخة المقبلة خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، وتستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأهلي.

الاتحاد الدولي يمنح مصر شرف استضافة كأس العالم للأندية لكرة اليد والعظماء السبعة

ومنح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى، من العيار الثقيل، وهي بطولة العظماء السبع، وتشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.

اتحاد اليد: سعداء باستضافة حدثين عالميين

من جانبه عبر الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين من العيار الثقيل لأول مرة في التاريخ.

أشار في بيان، إلى أن ذلك ليس بجديد على مصر العظيمة التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية بعد الطفرة الرائعة علي نعيشها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل المستويات وخاصة طفرة البنية التحتية والإنشاءات غير المسبوقة.

حرص «الأمين» على توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على دعمه الكبير، مشيرا إلى الدور المحوري والأساسي لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، و«المتحدة للرياضة»، خلال مراحل المفاوضات.