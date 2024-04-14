بطل مسلسل مليحة: مصر صاحبة اليد العليا في مساعدة فلسطين

أعرب الفنان دياب عن سعادته بردود الفعل القوية لمسلسل مليحة الذي قدم بطولته في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين والحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

دياب يكشف أهمية القوى الناعمة لمصر

وأضاف دياب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القضية الفلسطينية تخص الأمة العربية وليست فلسطين فقط، مشددًا على أن مصر لها اليد العليا بها على مر الزمان ومهمومة بها، وتتعامل قيادتها مع القضية بمنتهى الفروسية والنُبل، والقاصي والداني يعلم أن مصر أكثر الدول تقديما للمساعدات، والسعي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية بمساعٍ جادة وليست شعارات.

دياب: المتحدة تقم أعمالا وطنية لها تأثير إيجابي بالمجتمعات

وأكد دياب حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم أعمال وطنية، وتسليط الضوء على دور القوى الناعمة في توعية الجمهور وتقديم رسائل واجبة لا يمكن تقديمها من خلال برامج التوك شو، وإحداث تغيير وأثر سريع مثلما يقدمها الفن، ومغلفة في شكل درامي مُسلي تكون أكثر متعة وإفادة للمشاهد.

أبطال مسلسل مليحة

شارك في بطولة مسلسل مليحة عدد كبير من الفنانين وهم دياب، ميرفت أمين، علي الطيب، سيرين خاص، أشرف زكي، أمير المصري، وعدد آخر من الفنانين من عدة دول مثل الأردن، وإخراج عمرو عرفة.