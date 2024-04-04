قرار جمهوري بمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للاعبي منتخب اليد

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2024، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

نوط الامتياز للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد

وأوضحت الجريدة الرسمية أسماء لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم :

اللاعب محمد على عبد المطلب علي.

اللاعب كريم مصطفی حسن هنداوي.

اللاعب محمد عصام مصطفى الطيار.

اللاعب أحمد هشام حسين سيد نافع.

اللاعب مازن رضا عبدالفتاح عثمان.

اللاعب علي زين العابدين علي إسماعيل.

اللاعب حسن وليد أحمد محمد قداح.

اللاعب عبد الرحمن علي سيد عبده.

اللاعب يحيى محمد يحيى الدرع.

اللاعب سيف محمد يحيى الدرع.

اللاعب أحمد مصطفى خیرى نصر الله.

اللاعب إبراهيم محمد إبراهيم المصري.

اللاعب خالد وليد إبراهيم عز الدين.

اللاعب أحمد عادل عبد الرحيم مصلحي.

اللاعب محمد ممدوح هاشم شبیب.

اللاعب محمد هشام محمد أنيس على

اللاعب أكرم عادل يسرى سعد

اللاعب مهاب محمد سعيد عبد الحق

اللاعب محسن رمضان محمد محمود

اللاعب يحيى خالد محمود فتحي عمر

هاني شعبان الفخراني

محمد شوقي محمود موسی

نور الدين محمد أحمد أبو زيد

محمود سعید محمد مصطفی

محمد مصطفى محمد إمام

خوان كارلوس باستور جوميز (إسباني الجنسية)

مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا (إسباني الجنسية)

خوسی مانويل سيرا منديز (إسباني الجنسية)

إدواردو اسكويرداوا مولاس (إسباني الجنسية)