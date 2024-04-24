7 إنذارات بالغلق في حملة مكبرة على المطاعم بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والاطمئنان على سلامتها، حرصا على سلامة المواطنين، ومنع أي تجاوزات خاصة بالمغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة.

حملة تفتيش على مطاعم مطروح

وشنت لجنة المرور، اليوم، حملة التفتيش في مدينة مرسى مطروح على المحلات والمطاعم، برئاسة أعضاء من الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطري والمرافق بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسي مطروح.

7 إنذارات بغلق المطاعم

وقال محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن اللجنة أسفرت عن تحرير 7 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وبيع سلعة أساسية أزيد من التسعيرة المحددة وعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى تحرير عدد 7 إنذارات بالغلق بشأن المطاعم السياحية ومحلات مواد غذائية لعدم الالتزام بالسلامة والصحة والمهنية ومحاضر بيئة وعدم التأمين على بعض العاملين.

إعدام مواد غذائية

وأضاف، أن الحملة قامت بإعدام كمية عبارة عن 45 كجم من المواد الغذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.