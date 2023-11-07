زراعة الإسكندرية تشن حملة تفتيش على أماكن بيع المبيدات والأسمدة

أجرت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارات متعددة منها إدارة الأراضي والمياه والبيئة وإدارة الإنتاج الحيواني وإدارة المكافحة؛ حملة تفتيش مكبرة على أماكن الاتجار في الأسمدة والمخصبات في المحافظة.

وقال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تم المرور على أماكن الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية وتم ضبط أسمدة ومخصبات زراعية مخالفة.

وقام كل من المهندس عبد الرحمن محمد كمال، رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية، ومندوب المعمل المركزي للمبيدات، والمهندس محمود محمد إسماعيل، مفتش الرقابة على المبيدات بالمديرية، بالمرور على محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية وتم ضبط مصنع وعدد من المحلات التي بها مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

إغلاق محلات غير مرخصة

وأضاف الششتاوي، تابعت الحملة تفقدها محلات الأعلاف والمجارش، وتم عمل محاضر لمحلات غير مرخصة وتسليمها للإدارة العامة لشرطه البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين، حيث إن هناك خطورة على حياة المواطنين من المنتجات غير المطابقة لمواصفات وزارة الزراعة.