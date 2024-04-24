بعد حديث الفصائل الفلسطينية عنه.. من هو الطيار رون أراد؟

شغل الطيار رون أراد مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، بعد حديث الفصائل الفلسطينية عنه مؤخرا في تسجيل منسوب لها بعد أكثر من 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت مطلع أكتوبر 2023.

تهديد ووعيد بمصير الطيار رون أراد

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أنها تتوعد إسرائيل بأن يكون مصير محتجزيها حاليا كمصير الطيار رون أراد وهو طيار إسرائيلي مفقود منذ عام 1986، ولم تستطع دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن استعادة جثمانه رغم أنه مضى على وفاته أكثر من 3 عقود متواصلة.

مصير منتظر للأسرى يماثل مصير الطيار رون أراد

وبينت الفصائل في الفيديو الخاص بها الذي أذاعه «تليفزيون فلسطين»، أن الأسيرين شاؤول «آرون» و«هدار» جولدن في قبضة الحركة منذ 10 سنوات مع هشام السيد و«أفيرا» منجستو، مع الإشارة إلى أن سيناريوهات الأسيرين ستكون من نفس مصير الطيار رون أراد.

صعوبة استعادة الجثة

وفتح حديث الفصائل عن الطيار رون أراد، الأمر حول قصته، حيث سقط من طائرته من طراز «فانتوم» في لبنان خلال مهمة عام 1986، ونجا الطيار لكن لم تستطع حتى كتابة هذا التقرير إسرائيل استعادة الطيار حيا أو استعادة جثته في ظل انتشار تقارير ترجح وفاته في لبنان.

تعليق المخابرات الإسرائيلية عن قصة الطيار رون أراد

ونشرت المخابرات الإسرائيلية من قبل معلومات عن الطيار رون أراد مؤكدين أنه توفى على الأرجح في عام 1988 بعد عامين من سقوط الطائرة، حيث تلقت صورا له خلال العامين، ولكن كانت آخر صورة له استقبلتها المخابرات الإسرائيلية في 5 مايو 1988، وترفض عائلته الاعتراف بوفاته لأنها لم تستلم جثته حتى الآن.