الإعلامي أحمد فايق يعلن بدء التقديم في كاستنج «تجارب الأداء»: أكبر برنامج لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة

أعلن الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رابط التقديم في كاستنج «تجارب الأداء» المرحلة الأولى تمثيل، للتسجيل بداية من اليوم حتى 15 مايو.

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وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر برنامج لـ«تجارب أداء»، لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة.

وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

وأكد «الفقي»، أن تجارب الأداء ستُعرَض على شكل برنامج تليفزيوني، يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكافة عناصر العمل الفني.

وكان قطاع البرامج في الشركة المتحدة برئاسة الإعلامي أحمد فايق، أعلن تقديم برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مجالات الإخراج والتمثيل والكتابة والتصوير والمونتاج، وأنه سوف يتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة بإشراف المخرج عمرو سلامة على الإخراج والكتابة.