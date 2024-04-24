«دراما المتحدة» تقود معركة الوعي ضد الإدمان (ملف خاص)

على مدار 30 يوماً، تناولت دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قضايا مُلحَّة على الساحة، مسَّت مختلف فئات الشعب المصرى.. روت واقعه ونقلت رسائله وعاداته وتقاليده، لتبرز فى النهاية ثقافته وحرصه وخوفه على مجتمعه، وهو ما ظهر جلياً فى المشاهد التى تحث على الرغبة الشديدة فى تعديل سلوك من يخالف عاداتنا وتقاليدنا.

ضمن التناول، كانت قضية المخدرات والإدمان لها نصيب كبير، وعملت «المتحدة» على الكشف عن تأثيراتها وسلبياتها، وحددت روشتة علاجها، التى تمثلت فى مؤسسات وطنية تُقدم خدمات مجانية وفى سرية تامة، لتنقل الشركة واقع المجتمع الذى يملك مؤسسة تحتضن متعاطى المخدرات لتعالجهم وترسم لهم طريقاً جديداً بعيداً عن عالم المخدرات.

ظهر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جلياً فى المشاهد الدرامية بمسلسلات «المتحدة»، ومن بينها مسلسل «حق عرب»، حينما حثَّت الفنانة كارولين عزمى، الفنان أحمد العوضى، على الاتصال بالصندوق لتلقى العلاج، كما كشفت المشاهد دور الصندوق، فى توفير برامج علاجية تتبع المعايير العالمية، وفى سرية تامة أيضاً.

وضمن المشاهد الدرامية التى عكست الواقع المصرى، وحرص الدولة على إنقاذ الشباب من الوقوع فى براثن المخدرات والإدمان، مسلسل المعلم، حينما طلبت الدكتورة ملك ابنة الجنتل من والدها، افتتاح مراكز لعلاج الإدمان، ففى الواقع لدى مصر ما يقرب من 30 مركزاً علاجياً فى 19 محافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان.