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الأمين العام للأمم المتحدة ‏يشيد بجهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان

كتب:

محمد أيمن سالم
12:54 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
شيخ الأزهر الشريف وأمين الأمم المتحدة

شيخ الأزهر الشريف وأمين الأمم المتحدة

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة من أنطونيو ‏جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب فيها عن امتنانه له لاستقباله في ‏مشيخة الأزهر، وتكريمه بدرع مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته إلى مصر في 24 مارس.

‏تعزيز السلام والتفاهم 

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته للإمام الأكبر: «اسمحوا لي أن أكرر الإعراب ‏عن تقديري لاجتماعنا في ذلك اليوم، ولمناقشتنا بشأن تعزيز السلام والتفاهم والحوار بين الأديان، كما أود أن ‏أشكركم على جهودكم الدؤوبة في تعزيز الوحدة بين مختلف المجتمعات مع الدعوة إلى التسامح ‏والتعاطف».‏

الأمين العام للأمم المتحدة

وكان الإمام الأكبر استقبل الأمين العام للأمم المتحدة ‏الشهر الماضي في رحاب ‏الأزهر، مشيدًا بمواقفه الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني ودعم العدالة وحقوق ‏الإنسان في غزة ومواقفه الواضحة لتحذير العالم من مخاطر هذا العدوان، وما قامت به منظمة ‏الأونروا التابعة للأمم المتحدة من جهودٍ كبيرةٍ تجاه اللاجئين والفارين من نيران العدوان.‏

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