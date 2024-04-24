الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان
كتب:
محمد أيمن سالم
12:54 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
شيخ الأزهر الشريف وأمين الأمم المتحدة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب فيها عن امتنانه له لاستقباله في مشيخة الأزهر، وتكريمه بدرع مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته إلى مصر في 24 مارس.
تعزيز السلام والتفاهم
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته للإمام الأكبر: «اسمحوا لي أن أكرر الإعراب عن تقديري لاجتماعنا في ذلك اليوم، ولمناقشتنا بشأن تعزيز السلام والتفاهم والحوار بين الأديان، كما أود أن أشكركم على جهودكم الدؤوبة في تعزيز الوحدة بين مختلف المجتمعات مع الدعوة إلى التسامح والتعاطف».
الأمين العام للأمم المتحدة
وكان الإمام الأكبر استقبل الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي في رحاب الأزهر، مشيدًا بمواقفه الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني ودعم العدالة وحقوق الإنسان في غزة ومواقفه الواضحة لتحذير العالم من مخاطر هذا العدوان، وما قامت به منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة من جهودٍ كبيرةٍ تجاه اللاجئين والفارين من نيران العدوان.