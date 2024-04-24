جاسمين طه زكي تشكر «المتحدة» لإطلاق أكبر برنامج لاكتشاف الوجوه الجديدة

وجهت الإعلامية جاسمين طه زكي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق أكبر برنامج لتجارب الأداء لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة، تحت إشراف قطاع البرامج برئاسة أحمد فايق، والمخرج عمرو سلامة.

برنامج لتجارب الأداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضافت جاسمين طه زكي خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن هذا القرار يمثل فرصة كبيرة للمواهب في التمثيل من خلال انضمامهم لتجارب الأداء بعد الفكرة الرائعة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابعت: «بعد اكتشاف المواهب سيتم إخراج مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة بهدف تشجيع المواهب الجديدة، وهذا المسلسل تحت إشراف المخرج عمرو سلامة».