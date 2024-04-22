وزير الزراعة يبحث مع «إيفاد» إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول المستدام

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدكتور محمد عبدالقادر، المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» في القاهرة، وبحث البدء الفوري في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.

الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع

أشاد القصير بالتعاون مع «إيفاد»، مؤكدا أنّ التجارب الناجحة في هذا الشأن من خلال عدة مشروعات جارٍ تنفيذها على أرض الواقع. ووجه القصير بضرورة تقديم كل أوجه الدعم الفني المطلوب للمزارعين والتنسيق الكامل مع جهات التمويل في آليات عمل المشروع على أن يتم الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع، متضمنة الأنشطة المقترح تنفيذها والشرائح المستفيدة من المشروع داخل القرى المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وخاصة قرى حياة كريمة، ويتم صياغة الخطة المقترحة بمشاركة برنامج التنمية الزراعية وممثلي القطاع المصرفي، مع تذليل كل العقبات التي تواجه التنفيذ.

المشروعات المشتركة

وأعرب عبدالقادر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع STAR، بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى أنّ المشروعات المشتركة بين الوزارة والصندوق شهدت تجارب نجاح تحتذى للعديد من الدول الأخرى