7 خطوات لنجاح زراعة البن في مصر.. توفر مناخا استوائيا

نجحت تجارب البعض في زراعة البن، وأقبل العديد من هواة القهوة والمختصين على زراعتها، وذلك باتباع بعض الخطوات والالتزام بها للحصول على ثمار جيدة صالحة للطحن، وتوفيرها بسهولة دون الحاجة لشرائها.

وتستعرض الوطن 7 خطوات إنجاح زراعة البن في سطور التقرير التالية من خلال مختصين بالزراعة كالتالي:

كشفت منى أبو العلا مهندسة زراعية ومهتمة بزراعة الشتلات والأشجار في تصريحات لـ«الوطن» عن 7 خطوات إنجاح زراعة البن في مصر، وهي كالتالي:

- الإقبال على زراعة البن باستخدام الشتلات الزراعية الجيدة من مشتل زراعي موثوق، للحصول على شتلات بها المجموع الجذري والخضري جيدين.

- توفير البيئة والتربة المناسبتين لزراعة البن، إذ يجب توفير تربة زراعية جيدة غير مالحة وجيدة الصرف مناسبة ومخدومة زراعيا بالأسمدة والري سواء كانت تربة طينية سمراء أو مختلطة.

- التظليل على البن بالأشجار المرتفعة وكثيفة الأوراق مثل المانجو وأشجار الموالح وأشجار الزينة لتوفير «مناخ استوائي».

- لا يجب أن ترى أشجار البن الشمس مباشرة ويجب أن تعيش تحت الظلال.

- تسميد الحقل الزراعي واستخدام الرش والبوتاسيوم لإعطاء إنتاجية غزيرة.

- زراعة البن في مواعيد الزراعة بدءاً من منتصف مارس وحتى منتصف مايو وفي الفترة من منتصف سبتمبر حتى نهاية أكتوبر.

- تعطي شجرة البن حوالي من نصف كيلو إلى كيلو الا ربع من ثمار البن.

- موعد حصاد البن في شهر فبراير.