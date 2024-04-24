منسق مبادرة مقاطعة الأسماك: الحملة بدأت دفاعا عن المواطن البسيط

قال وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، إن الحملة بدأت في العمل قبل شهر رمضان، نظرًا للأسعار الباهظة، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد مشهورة بالسمك، إذ أنه وجبة رئيسية لأبناء المحافظة، لكن نتيجة ارتفاع أسعاره، لم يستطع سكان المدينة تناوله لمدة أسبوعين.

النزول للشوارع بحثا عن سبب غلاء الأسعار

أضاف «الصفتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المواطن البسيط محدود الدخل، لن يتمكن من مجاراة الأسعار الباهظة، متابعًا: «بدأنا بالنزول في الشوارع، باحثين عن سبب غلاء الأسعار، لكن البائعين يقولون أنهم يشترون بسعر عال، لهذا يبيعون بسعر عال، مع الحصول على ربح زهيد».

بداية وقفة مقاطعة الأسماك ببورسعيد

استكمل: «من هنا بدأت الوقفة لمواجهة غلاء الأسعار، وهذا طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أن أي سلعة غالية علينا أن نقاطعها، ومنها بدأت المبادرة، وبدأ تدشين الحملة في محافظة بورسعيد، كونها مدينة ساحلية تشتغل بالأسماك، وناشدنا من خلال مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وبالفعل وقف أهالي المحافظة هذه الوقفة ضد غلاء الأسعار، وامتنعوا عن الشراء».