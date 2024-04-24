رغم انخفاض الأسعار.. استمرار مقاطعة الأسماك في بورسعيد لليوم الرابع

واصل الأهالي حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد لليوم الرابع على التوالي، والتي جاءت، للمطالبة بتخفيض الأسعار والتصدي لجشع التجار بعد أن زادت الأسعار بشكل جنوني عما كانت عليه فجأة، ولاقت الحملة صدى في أكثر من محافظة، خاصة مع عزوف الأهالي عن الشراء حتى مع التخفيضات.

حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد مستمرة

وأكد أهالي بورسعيد في حملات المقاطعة أنها مستمرة حتى الاستجابة، خاصة أن المحافظة تحيط بها المياه من كل جانب من خلال البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وقناة السويس وتوجد كميات وفيرة من الأسماك، وأوضحوا أن مقاطعة الأسماك في بورسعيد هي البداية حيث سيتبعها حملات مقاطعة أخرى للحوم والفراخ والبيض وسناتر الدروس الخصوصية.

وأكد محمد يحيى، موظف في محافظة بورسعيد، أن مقاطعة الأسماك في بورسعيد رد طبيعي لجشع الطلاب وبدأناها لمدة أسبوع ومستمرون في المقاطعة حتى تخفيض الأسماك.

أسباب مقاطعة السمك في بورسعيد

وقالت منة فوزي، ربة منزل، إن بورسعيد تعتمد على الأسماك كطعام رئيسي، ومقاطعة الأسماك في بورسعيد جاءت بعد أن طفح الكيل من استغلال بعض التجار لحاجة الناس من الأسماك واحتكارهم للسمك والزيادة في سعره.

أما محمد محسن تاجر أسماك، أكد دعمه مقاطعة الأسماك في بورسعيد، موضحا أن تاجر التجزئة غير مسؤول عن ارتفاع الأسماك لأن تاجر الجملة يبيعه بسعر مرتفع، وذلك لخلفيات منها ارتفاع سعر السولار والإيجار المبالغ فيه في المحلات بالأسواق الحضارية، يبدأ من 7000 وحتى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى العمالة والكهرباء والثلج وغيرها من مصروفات.

محافظة بورسعيد تتابع مقاطعة الأسماك

فيما تتابع محافظة بورسعيد حملات مقاطعة الأسماك بالتزامن مع تحرك جهاز حماية المستهلك في المحافظة والمرور علي المحال للتأكد من ضبط الأسعار ومنع المخالفين.