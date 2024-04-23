«أصبحت في متناول الجميع».. انخفاض أسعار الأسماك بأسواق بورسعيد بعد مقاطعة قوية

يواصل أهالي بورسعيد مقاطعة شراء السمك، مما أدى إلى شبه خلو الأسواق من المشترين، كرد فعل على جشع بعض التجار، حتى لو اضطر البعض إلى الاكتفاء بأنواع أخرى من الطعام خلال يومهم.

ومع تمسك أهالي بورسعيد بموقفهم، بدأت بعض المناطق خارج سوق السمك بالرضوخ لمطالبهم، ففي منطقة سرحان، على سبيل المثال، يؤكد وسام هاني عبد العظيم، نائب رئيس نقابة العاملين بشركة الكهرباء، في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن أسعار السمك قد انخفضت بشكل كبير وأصبحت في متناول الجميع.

تحول صادم لأسعار السمك

وبعد مقاطعة أهالي بورسعيد لسوق السمك، في محاولة لصد جشع التجار في زيادة الأسعار، رضخ بعض الباعة مثل المتواجدين بالقرب من مسجد سرحان لخفض الأسعار، وبحسب «عبد العظيم» تغيرت أسعار أشهر الأسماك، كالاتي:

الشبار الأبيض من 100 جنيه وصل إلى 30 و40 جنيهًا.

السمك البوري كان أقل كيلو بـ120 جنيهًا وأصبح بـ60 جنيهًا.

الشبار الأخضر المبطرخ كان بـ 180 جنيهًا و200 جنيه وانخفض إلى 80 جنيهًا.

الأسعار السابقة ليست موحده بحسب تعليقات أهالي بورسعيد، الذين أكدوا أن الأسعار في أشهر الأسواق المعتمدة ما زالت كما هي، لكن المقاطعة مستمرة والأهالي في انتظار تنفذي التجار لطلباتهم وتسعير السمك بأسعار معقولة.