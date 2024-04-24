رئيس «تنشيط السياحة»: الخزانة العامة تستفيد بـ35% من تذاكر الحفلات العالمية المقامة بمصر

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الحفلة التي أقامتها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة، حققت نجاحًا كبيرة، مضيفًا: «قيمتها كبيرة، ولو هتدفعها مصر كإعلانات، ستدفع ملايين، وحضر الحفل 8 آلاف مشارك».

وقال القاضي، خلال تصريحات مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»، إن الأغلبية الساحقة للحضور أجانب من خارج مصر، وحينما تم عرض التذاكر بيعت بسرعة، وبعضها وصل لـ750 دولارا.

وواصل: «هذه الحفلات أعظم ترويج للسياحة ومكانة مصر، لأن كل الفرق والمطربين يحلمون بالغناء تحت سفح الهرم، بعد الموافقات.. وما حدث تأكيد أن مصر آمنة ومستقرة»، معقبًا: «لو التذكرة للحفلات الغنائية العالمية بـ100 دولار هيدخل الخزانة العامة للدولة 35%».

وأكد أن مصر تمتلك الحضارة والسحر والإمكانات التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول السياحية القوية، مشددًا على أن قدرة مصر والمصريين على التنظيم عالية جدًا، وهناك شركات عالمية تسعى للعمل في مصر.

وقال القاضي، إن سياح الحفلات الغنائية الأعلى إنفاقًا، حيث لا يتوقف إنفاقهم على الحفلات، بل يمتد للأماكن والمناطق السياحية المختلفة، وإن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الحفلات المختلفة العالمية تحت سفح الهرم، بجانب حفلات عالمية في الساحل الشمالي ومصر بأكملها، لأن هذا من صلب واستراتيجية الوزارة والهيئة لتنشيط السياحة، من خلال الحفلات الغنائية، والألعاب الرياضية أيضًا.