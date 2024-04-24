لتنشيط السياحة.. ملكات جمال العالم يروجن للغردقة بزيارة جزيرة براديس (صور)

نفذت اللجنة المنظمة لفعاليات مسابقة ملكات جمال العالم 2024 في الغردقة برئاسة آمال رزق، جولة سياحية للمتسابقات لزيارة المعالم السياحية شملت مارينا السياحي جزيرة براديس وعدد من المحميات الطبيعية، بغرض تنشيط وترويج السياحة على شواطئ الغردقة ضمن فعاليات المسابقة التي تستضيفها الغردقة.

جولات ملكات جمال العالم

وشهدت جولة ملكات جمال العالم زيارة المارينا السياحي بمدينة الغردقة والتقاط الصور التذكارية، ثم الذهاب إلى جزيرة باراديس عبر المراكب السياحية وعمل جلسات تصوير على الشواطئ بغرض تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة ضمن فعاليات المسابقة.

مسابقة ملكات جمال العالم

وتستضيف الغردقة فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم بمشاركة 65متسابقة من مختلف دول العالم في أحد المنتجعات السياحية الكبري وتشمل المسابقة فعاليات برامج متنوعة ورحلات إلى المعالم السياحية، وزيارة مدن الأقصر والفيوم ويقام الحفل الختامي في الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري بالقاهرة.

مقومات الغردقة السياحية

ومن جانبه أشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، بأن الغردقة استضافت العديد من الفعاليات العالمية الكبري ومسابقات جمال العالم بحضور عدد من الشخصيات العالمية. وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية ومادية وبشرية هائلة تجعلها قادرة على استضافة أي أحداث عالمية بنجاح.