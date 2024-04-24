موسم الحج 2024.. «السياحة» و«التضامن» تكشفان موعد انطلاق أولى الرحلات 

تستعد وزارتا السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي لموسم الحج 2024 بالتنسيق الكامل مع شركات السياحة والطيران، إذ انتهت كل من الوزارتين من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق أولى الرحلات خلال الفترة القليلة المقبلة، كالتعاقد مع الفنادق التي تقدم خدمات متميزة للحجاج.

الاستعدادات الخاصة بموسم الحج 2024

بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي، فقد أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بموسم الحج 2024 الخاص بحج الجمعيات الأهلية، وبدأت فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة الحج، مؤكّدة أنَّ المستندات المطلوبة من الفائزين تتمثل في جواز سفر مميكن صالح لمدة عام، و10 صور شخصية مقاس 4*6 على خلفية بيضاء، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبطاقة صحية، فضلاً عن شهادة من إحدى المستشفيات الحكومية بالخلو من الأمراض المزمنة.

وأكّد الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، يونيو المقبل، موضحاً أنَّه جرى توفير 3 مستويات؛ لتلبية رغبات جميع المواطنين، وانتهت الوزارة من جميع الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية.

دفع قيمة باقات خدمات الحج

أما بالنسبة لموسم الحج 2024 الخاص بوزارة السياحة والآثار، فمن المقرر أنَّ تنطلق أولى الرحلات، خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة من عام 1445 هجريا، حيث بدأت شركات السياحة دفع قيمة باقات خدمات الحج على المسار الإلكتروني السعودي، لتبدأ الجهات السعودية في إصدار تأشيرات الحج لحجاج السياحة.

وفي سياق متصل، أكّدت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ضرورة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة برحلة الحج واختيار الحجاج وسداد تكلفة رحلة الحج في المواعيد المحددة لذلك، مشددة على مكتب المؤسسة بكل مديرية برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتولي مسئولية فحص شكاوى الراغبين في أداء فريضة الحج والنظر في أسباب شكواهم والعمل على تلافيها وفقاً للضوابط والتعليمات.