ليلة بدوية لنزلاء فنادق مرسى علم.. أكلات على الشاطئ لتنشيط السياحة (صور)

عاش نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والأجانب في مرسي علم ليلة بدوية خالصة، انتهت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمشاركة آلاف السياح الأجانب من 12جنسية مختلفة، بغرض الترويج السياحي وتنشيط السياحة في مرسى علم.

ليله بدوية بمرسى علم

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسي علم ليلة بدوية خالصة بمشاركة آلاف النزلاء من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في جو ترفيهي، وحرص الجميع على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لفنادق مرسى علم.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي ومنظم الفاعلية، في تصريحات لـ«الوطن» بأن الفنادق حرصت على إعداد ديكور على الشواطئ للعيشة البدوية يضاهي الطبيعة البدويه في مرسى علم على هيئة خيام بدوية، وشملت الليلة فقرات متنوعة منها الرقص الشرقي والساحر وحفل شواء وأكلات بدوية وخبز على الطريقة البدوية.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف تعريف السياح تفاصيل الحياة البدوية، فالسائح الأجنبي شغوف بعادات وتقاليد المجتمع المصري.

فنادق مرسي علم

وأكد منظم الحفل، أن الغرض من الليلة البدوية هو تنشيط السياحة والترويج السياحي في مرسى علم، التي تشهد انتعاشة سياحية مع قرب حلول فصل الصيف، حيث تستقبل فنادق مرسى علم الأسبوع الجاري ما يقارب 30 ألف سائح أجنبي من 12جنسية مختلفة على متن 149 رحلة طيران سياحية، أغلبهم من ألمانيا والتشيك وإيطاليا وبولندا.