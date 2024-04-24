ختام فعاليات الشباب والرياضة الحوار المجتمعي «دوّي» بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع اليونيسف، فعاليات ختام الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوّي» وتقييم وإعلان المبادرات الفائزة في برنامج «نتشارك».

وقال بيان من المديرية، إن فعاليات حفل الختام لبرنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية، أقيمت بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بواقع 14 مبادرة، تم تقيمهم لاختيار عدد 2 مبادرة فائرة، وحازت مبادرة «كاريري» للطلائع على المركز الأول، وكذلك مبادرة «إنكا تك» للشباب، وفاز كلًا منهما بجائزة مالية بقيمة مالية 18 ألف جنيه.

مبادرة وطنية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

وفي السياق ذاته، انطلقت فعاليات ختام الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقاعة مديرية الشباب والرياضة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وفقرة ترحيبية وتعريف بالمبادرة، قدمتها المنسق الإعلامي بالمحافظة بسنت شعراوي، وكلمة وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة صفاء الشريف، وكلمة استشاري البرنامج بالمحافظة مروة البليدي، وكلمة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمحافظة رحاب الزميتي، والاستشاري الإداري علاء إبراهيم.

وعرض تقديمي للتحديات التي واجهة البرنامج اثناء التنفيذ وعرض تقديمي بإحصائيات برنامج دوّي ونتشارك للمبادرات المحتمعية من قبل المنسق الفني للبرامج محمد المصري، وعرض الفيديو الختامي، وقصص النجاح لبرنامج «دوّي» لتمكين الفتيات.

كما شارك أصحاب قصص النجاح قصصهم مع الحضور، وعرض أهم التوصيات للمحاور الثلاث لمبادرة «دوّي» وهم: «التواصل الأسري والحقوق المدنية للفتيات وصحة وعافية»، من قبل مدربين البرنامج نهلة شوقي ورنا حسين وسماء محفوظ، وفي الختام تم تكريم المبادرات الفائزة وتوزيع الشهادات والجوائز.

وكيل شباب الإسكندرية: تنفيذ أهداف المبادرة دون معوقات

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية حرصت على تذليل كل العقبات والتحديات التي من شأنها إعاقة تنفيذ أهداف المبادرة، كما حرصت على تنفيذ الورش التدريبية بالمناطق النائية، بمختلف مراكز المحافظة لكي تحقق تلك الأهداف وتصل لكل بيت.

واستهدفت المبادرة، التنفيذ بعدد 16 مركز شباب وهي: «الانفوشي، سموحة، الحرمين، الناصرية، العامرية، النصر، الحرية، العمراوي، المسيري، أبيس 2، كرموز، الظاهرية، المطار، برج العرب، الشلالات، السيوف»، وذلك بواقع 40 ورشة تدريبية بعدد 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

وأضاف أن برنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية، كان يستهدف فئتي النشء والشباب، وذلك للعمل علي التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته بعدد 8 ورش تدريبية بعدد 7 مراكز شباب وهم «المسيري، الانفوشي، النصر، سموحة، الحرمين، برج العرب، طوسون»، استهدفنا خلاله عدد 3 ورش تدريبية للنشء من عمر 13 وحتي 17 عاما و5 للشباب من عمر 17 وحتى 24 عاما بواقع عدد 194 مشارك من النشء والشباب.