مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء: انطلاق مبادرة «دوي» في 11 فبراير

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة في جنوب سيناء، إن المديرية ستطلق مبادرة تمكين الفتاة «دوي» بداية من 11 فبراير المقبل حتى 17 مارس، وتضم 40 ورشة عمل.

الغرض من المبادرة

وأضاف «فتحي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة تأتى في إطار مشروع تنمية الأسرة وإيمانا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، والاستثمار فيهن بناء لمستقبل أكثر إشراقًا للوطن، وتضم المبادرة حوارات مجتمعية وحوارات وطنية ونادي المشاهدة وحوار وطني ختامي.

أهداف المبادرة

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة تهدف إلى دعم حقوق الفتيات من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي والمساواة بين الجنسين لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية وتطوير القدرة على إتخاذ القرارات المستقبلية وتحفيز الحوار بين الأجيال المختلفة والتواصل الفعال بين الفتاة والمجتمع المحيط بها.

الفئة العمرية المستهدفة لمبادرة «دوي»

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المرحلة العمرية من 14 وحتى 18 عامًا «برلمان الطلائع»، ومن 18 وحتى 40 عامًا «برلمان الشباب»، ويعمل من خلال المبادره 150 مدربًا لمنتدى الحوار المجتمعي بإجمالي 1200 مستفيد بواقع 40 حوار مجتمعي تقسم كل جلسة حوارية لتضم 30 مشاركًا.

فعاليات مبادرة «دوي»

وأوضح أن الحوار الوطني ونادي المشاهدة والمسرح التفاعلي يستهدف إجمالي 150 مستفيدًا بواقع منتدى حوار وطني واحد، وسوف ينطلق بحضور اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء والجهات التنفيذية بالمحافظة.

ولفت إلى أن المحاور الرئيسية للمبادرة تمكين الفتاة والتوافق المجتمعي «المواطنة» والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة وتوفير مساحة آمنة للفتيات للمشاركة والتعبير عن تجاربهن وخبراتهن وقصصهن.