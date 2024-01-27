انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «دوي» في مركز شباب مطوبس بكفر الشيخ

انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية «دوّي»، تحت شعار «بحكايتك تكمل حكايتهم»، بمحافظة كفر الشيخ، لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بمركز شباب منية المرشد بمطوبس، اليوم، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مبادرة تستهدف 1200 شاب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، في بيان، أنّ المبادرة تستهدف 1200 مستفيد من النشء والشباب، وذلك ضمن المرحلة العمرية من 14 حتى 18 عامًا للنشء، ومن 18 حتى 40 عامًا للشباب والقيادات المجتمعية والأسر، مشيرًا إلى أنها مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع، وتنفيذ نوادي المشاهدة التي تعرض فيلم «بداية الخيط»، وتسلط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللاتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

ورش تدريبية للشباب

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أنّ تلك الورش التدريبية قدمتها، آية حجازيى، مدرب المبادرة، إذ ناقشت محاور ثرية خلال عقد الحوار المجتمعي تشمل «الدعم المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان، للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين»، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.

تضم «دوّي» العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة، منها وزارة الشباب والرياضة، الصحة والسكان، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الثقافة، القوى العاملة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن في مصر، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.