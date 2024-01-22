استمرار فعاليات مبادرة «دوي» في مراكز الشباب بالقليوبية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استمرار فعاليات المبادرة الوطنية «دوي»، تحت شعار «بحكايتك تكمل حكياتهم» بمراكز شباب القليوبية، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

التعريف بالمبادرة ومعنى دوّي

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أنه جرى تنفيذ الورش بمراكز شباب قلما وأبو زعبل والعبادلة وكفر الجزار بمشاركة 30 شخصا، فيما أدار الورش اليوم محمود نجيب وجهاد أشرف وسمر هشام ومحمد جمال ومها طارق مدربين بوزارة الشباب والرياضة.

وتناولت الورش عدة ركائز أساسية، منها التعريف بالمبادرة ومعنى دوّي وشركاءها وشرح رحلة دوي لتمكين الفتيات وكذلك عناصر المبادرة «التعبير - المهارات - الخدمات»، وتم عمل دائرة حكي (دوّي)، ثم شرح محاور الحوار المجتمعي الأربعة وهي الأول «التعليم، الصحة، الرياضة»، والثاني الحقوق المدنية، والثالث للفتيات الحماية من الإساءات، والرابع التواصل الأسري، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل.

المبادرة تنفذ في 40 مركز شباب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تنفذ في 40 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مدار شهري يناير وفبراير، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتيات وتشجيعهن على المشاركة والتعبير.

وأكد أن هناك برامج مختلفة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة والفتاة مثل أندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها الصحي، موضحا أن مبادرة «دوي» هي مثال على أهمية الحكي ومشاركة التجارب، لأن تجارب الآخرين قادرة أن تضيء طرق جديدة في مستقبلهم.

تأتي فعاليات المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.