وزير الرياضة: منح مصر تنظيم كأس العالم للأندية لكرة اليد حدث عالمي

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمنح مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية «سوبر جلوب» لمدة ثلاث نسخ متتالية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «هو حدث عالمي كبير وفريد».

تطورات هائلة في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية

أضاف الوزير في بيان اليوم، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية، أوصلها العالمية في استضافة البطولات والأحداث الدولية، وبفضل التطورات في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، التي توجت بامتلاك مصر لواحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم.

ثقة الأسرة الرياضية الدولية فى القدرات الفنية لمصر

أوضح «صبحي» أن النجاح الذى حققته الدولة المصرية في تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية العالمية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، كان له أبلغ الأثر فى ثقة الأسرة الرياضية الدولية في القدرات الفنية والبشرية واللوجستية للدولة المصرية، وكذلك إمكانات البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية في الاستادات والصالات المغطاة والمدن الرياضية والأولمبية وغيرها.