رئيس اتحاد الناشرين المصريين: مواردنا محدودة وندرس زيادة رسم الاشتراك

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه من بين موارد الاتحاد رسوم اشتراك أعضائه فقط بجانب دعم وزارة الثقافة، وهي موارد محدودة للغاية، بالقياس إلى المصروفات المتوقعة من الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالوقوف بجانب الناشرين في المحن.

نمتلك أفكارا كثيرة لزيادة الموارد

أكد «زهران»، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك أفكارا كثيرة لزيادة الموارد من بينها زيادة رسوم الاشتراك، وهي من ضمن الأفكار الأساسية التي تناقش، مشيرًا إلى أن أرقام الإيداع كبيرة وقديمة وتراكمت، نظرا لأنه يوجد عددا لا يستهان به من الناشرين لم يكن يودعون الكتب المفترض إيداعها وفقا للقانون.

وأوضح أنه يلزم الناشر بأنه عندما يحصل على رقم إيداع، ويصدر الكتاب يودع عددا معينا من النسخ لدى دار الكتب، مشددًا على أن إيداع الكتب شيئا مهما للغاية بالنسبة للبلد والذاكرة والناشر، فإيداع الناشر كتابه في دار الكتب يعني أن هذه الكتب صدر ودخل التاريخ، إيداع الكتاب بالنسبة للناشر خسارة فادحة.