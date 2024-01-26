فريد زهران: المصريون شغوفون بالقراءة.. والشباب أكثر إقبالا على معرض الكتاب

تفقد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جناح دار المحروسة للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي يرأس مجلس إدارتها، في ثاني أيام المعرض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

قال فريد زهران لـ«الوطن»: «الإقبال على المعرض يعد معقولا جدا في ظل ارتفاع أسعار بعض الكتب وبرودة الطقس، لا يزال الشباب يقرأ وهذا مؤشر ممتاز».

وأوضح أن الظاهرة الإيجابية هي أن أكثر الفئات العمرية التي تزور الدار من الشباب وصغار السن وهذا دليل على أن النشء والأجيال الجديدة لديها وعي كبير.

إقبال كبير على جناح دار المحروسة للنشر والتوزيع

وأشار فريد زهران إلى أن الكتب المصورة والروايات المترجمة والأدب الكلاسيكي والحديث هي أكثر الأنواع التي شهدت إقبالا كبيرا في جناح دار المحروسة للنشر والتوزيع: «الأدب الكوري والياباني يشهد أيضا اهتماما ملحوظا من فئة المراهقين والشباب وطلاب الجامعات، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في السابق، كما كان لكتب علم النفس نصيب من الاهتمام في الدار».

معرض القاهرة للكتاب

ووجه زهران التحية إلى زوار ورواد معرض القاهرة للكتاب: «في ظل البرودة الشديدة والأجواء الشتوية والأمطار إلا أن المصريين حريصون على التواجد والقراءة والثقافة، والشعب المصري معروف بحبه للمعرفة فرغم الحداثة والتكنولوجيا والتطور إلا أن الكتاب يظل أهم أداة للتواصل المعرفي».