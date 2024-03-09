بعد فوزه في انتخابات «الناشرين».. هل يترشح فريد زهران لرئاسة الاتحاد؟

أعلن فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو اتحاد الناشرين المصريين، موعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد انتخابات التجديد النصفي للمجلس، والتي أجريت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن فوز 6 أعضاء من المرشحين بينهم فريد زهران.

الأعضاء الجدد في مجلس إدارة اتحاد الناشرين

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين في تصرح لـ «الوطن» بعد إعلان النتيجة: من المقرر أن يعقد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد يوم الخميس المقبل، لاختيار هيئة المكتب، وبسؤاله عن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد، أجاب «زهران» أنا سأقبل ما يتوافق عليه الزملاء الأعضاء في كل الأحوال.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة في 7 مارس الجاري، وأسفرت النتيجة عن فوز كل من محمود خلف الله دردير، وفريد زهران، وأحمد محمد رشاد، أحمد محمد بدير، ومحمد إبراهيم العبسي ومحمود عبدالنبي، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.

مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين من 10 أعضاء منتخبين، إضافة إلى 7 أعضاء معينيين بصفاتهم من بينهم ممثل لوزارة الثقافة، ويجري اختيار هيئة المكتب ورئيس المجلس بانتخابات داخلية تتم على خلفية إعلان نتيجة الانتخابات.