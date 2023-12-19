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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حملة فريد زهران تعليقا على لقاء مرشحها بالسيسي: السعي لتداول السلطة مشروع

كتب:

محمد أباظة
02:26 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
السيسي مع المرشحين

السيسي مع المرشحين

قالت منى الشماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمنسق الإعلامي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي لفريد زهران، إنه منذ بدء الحديث عن الإصلاح السياسي بالدعوة للحوار الوطني، رأينا بعده عدة خطوات في نفس الاتجاه كان آخرها الانتخابات الرئاسية وما رأيناه من الاهتمام الإعلامي بالمرشحين وحملاتهم وعرض برامجهم ومتابعة أخبارهم.

التنوع والاختلاف لا يعني التصارع

وأضافت «الشماخ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل متابع يدرك تماما أن هناك اختلافًا في النظرة للمعارضة وإتاحة الفرصة للتنوع وهو ما نحتاجه بالفعل وما ينبغي أن يبنى عليه أي إصلاح سياسي، ولقاء الرئيس السيسي اليوم بالمرشحين السابقين خطوة هامة في هذا الاتجاه، وتأكيد على أن التنوع والاختلاف لا يعني التصارع، وأن الاختلاف في السياسة هدفه مصلحة الدولة وصالح المواطن، والسعي لتداول السلطة أمر مشروع.

وتابعت: «أرى أن هناك عددًا من الخطوات المهمة تمت بالفعل في اتجاه الإصلاح السياسي وإرساء قواعد الديمقراطية، لكن هناك بعض الخطوات التي طالبنا ولا زلنا نطالب بها من أهمها الإفراج عن كل معتقلي الرأي وتعديل عدد من القوانين مثل قانون الحبس الاحتياطي، وأعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه وأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني لابد أن تؤدي لمزيد من الإصلاحات المطلوبة».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.