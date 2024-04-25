هل يجوز الطلاق أثناء الحمل؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز الطلاق أثناء الحمل أم لا، إذ تتعرض بعض الزوجات إلى مشكلات مع أزواجهن خلال فترة حملهن، والأمر بينهما يصل إلى حد الطلاق، وقد تكون الزوجة وقتها حامل، ولذلك يرغب البعض في معرفة حكم ذلك، وهو ما توضحه دار الإفتاء، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل يجوز الطلاق أثناء الحمل؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الطلاق أثناء الحمل، حيث قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، إن الأصل أن الطلاق في حالة أن تكون الزوجة حامل، هو جائز ولا حرج في ذلك الأمر.

حكم الطلاق أثناء الحمل

وأضاف، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع «يوتيوب» أنه على الزوج أن يتحرى قليلا قبل الطلاق وأن يتأنى في الأمر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو لـ«الإفتاء»، إن الحمل لا يؤثر في وقوع الطلاق من عدمه، لكن في كل الأحوال في الطلاق يجب على الزوج التحاور مع دار الإفتاء المصرية قبلها.