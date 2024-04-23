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دراما المتحدة

أمين الفتوى بدار الإفتاء: التزويغ من العمل يُذهب بركة المال.. (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
08:54 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل قال فيه: «ما حكم التوقيع للموظف في دفاتر الحضور والانصراف دون وجوده في العمل؟».

وقال «عبد السميع» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «يعنى لو في عذر كبير إنه يمشى، ويكون بشكل قانوني يكون أفضل، لكن إنه يخالف القانون ويمشي هذا حرام».

وتابع: «من يمشي تاركًا عمله ومن يساعد زميله أن يترك عمله وينصرف، الاثنان عليهما إثم شرعي، ومالهما لا بركة فيه، طالما يخالفان القانون واللوائح، لكن لو القانون يسمح مفيش مشاكل».

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