أمين الفتوى بدار الإفتاء: التزويغ من العمل يُذهب بركة المال.. (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل قال فيه: «ما حكم التوقيع للموظف في دفاتر الحضور والانصراف دون وجوده في العمل؟».

وقال «عبد السميع» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «يعنى لو في عذر كبير إنه يمشى، ويكون بشكل قانوني يكون أفضل، لكن إنه يخالف القانون ويمشي هذا حرام».

وتابع: «من يمشي تاركًا عمله ومن يساعد زميله أن يترك عمله وينصرف، الاثنان عليهما إثم شرعي، ومالهما لا بركة فيه، طالما يخالفان القانون واللوائح، لكن لو القانون يسمح مفيش مشاكل».