خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بكفر الشيخ للصيانة

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «الخادمية وتوابعها، وقرية دمنكة، وفرش بركات وتوابعها، والكراكات وتوابعها، وقرى العرب، وكمسيون شرق وغرب وتوابعها، وشباس الملح وتوابعها، والسالمية وتوابعها، ومنطقة الوحدة البيطرية، والعدوي، ومنطقة الجرف، وأحمد عبده، ومنشية فؤاد، وكلش، وبطيطة وتوابعها».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.