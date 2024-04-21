خريطة فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ اليوم للصيانة.. 3 ساعات

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «نشرت، والشقة وتوابعها، والبلايسة، والبستاوي، وأبو عيطة، ومجلس قروي الوزارية، ومحطة مياه بقلولة، والملاوح وتوابعها، والقنال، وحمادة، وخروج إصلاح شالما، والعباسية، والشرطة».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.