خريطة فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بكفر الشيخ للصيانة اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «محلة القصب، ومحلة أبو علي، وجماجمون، وكفر إبراهيم، وزبيدة وتوابعها، وقرى بر بحري، والشاعر وتوابعها، والمضرب الحديث، وشارع الفتح، ومنطقة الشبالي، وشارع الفتح، والبرانية وتوابعها، والجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، وأبو خشبة، وخان الجني، ومنطقة إصلاح شالما».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهًا بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.