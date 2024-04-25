رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي

أكدت الدكتورة تغريد الشافعي رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن مجال الطب النفسي جاذب، وهذه المهنة من المهن الشاقة، ولم يكتشف الطبيب هذ الألم والتعب إلا بعد سنوات طويلة، وعند اكتشاف الطبيب أن المهنة أصبحت جزء من حياتك.

أكدت «تغريد» خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أنها تعمل في مجال الطب النفسي منذ 25 عامًا، موضحة أن الطب النفسي فرع من فروع الطب، الذي يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي المتزن، المتوزان، الذي يستطيع التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه، ويصبح شخص منتج.

تابعت «الشافعي»، أن هناك شخص يظهر في حالة اكتئاب شديد ولديه ميول انتحارية أو «شزوفرينيا»، أو اضطراب ثنائي القطب، أو أي شكل من الإضطرابات النفسية الشديدة، التي تحول الشخص إلى مقعد عن العمل أو غير قادر على أداء وظائفه الطبيعية، مضيفة أن هناك طرق للتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، مثل «الاحتجاز داخل مستشفى، أو جلسات كهربائية، أو تناول أدوية لتحسن هذا الأداء، ثم العمل على ترتيب حياته، بحيث لم تتكر هذه النوبة مرة أخرى».