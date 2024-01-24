أستاذ الطب النفسي: مرض التوحد اضطراب نفسي ناتج عن خلل في المخ

تحدث الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، عن مرض التوحد، وعرف المرض أنه أحد الاضطرابات النفسية المصنفة في كل تقسيمات الأمراض العالمية أو الأمريكية المحلية، هو اضطراب نفسي ناتج عن خلل في المخ.

الأم هي سبب مرض التوحد

وقال الدكتور المهدي، خلال استضافته ببرناج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إنه كان المعتقد أن طفل التوحد كان يصاب بهذا المرض بسبب الأم، وكان يطلق على أم الطفل اسم «الأم الثلاجة»، موضحًا أن الأم لا تعطي ابنها المشاعر والرعاية.

وأوضح أن الأم في هذه الحالة لا تداعب ابنها ولا تقوم باحتضانه، فينتج عن ذلك أن الطفل لا يصبح لديه تفاعل أو حس اجتماعي، ولكن مع الدراسات الحديثة اتضح أن الأم ليس لديها دخل في هذا الأمر.

التوحد ناتج عن اضطراب كيميا المخ

وأشار إلى أن المرض ينتج عن اضطراب في كيميا بعض مراكز المخ، موضحًا أن الاسم الصحيح لهذا المرض هو «الذاتوية»، أي يكون الإنسان منغلق على ذات، المشكلة في هذا المرض أنه كان من الأمراض النادرة الحدوث، وكانت النسبة واحد من المائة ألف وارتفعت إلى أن وصلت واحد من الألف ثم واحد من المائة حتى أن وصلت إلى كل 79 ولادة بها طفل لديه مرض التوحد.