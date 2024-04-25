أمريكا تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحريك سيارات الإسعاف.. ما القصة؟

يشكو المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية من صعوبة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الأماكن التي يستدعونها، بسبب البلاغات الكاذبة أو الازدحام المروري، ولكن خرجت دراسة تفيد بإمكانية تقليل هذه المشكلة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

اختبار مدن أمريكية مختلفة

وبحسب شبكة «بلومبرج» يتم اختبار المدن الأمريكية المختلفة من قبل الشركات الناشئة، من أجل معرفة زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ عند الإبلاغ عن استدعاء سيارات الإسعاف أو الطوارئ.

مسابقة بين مختلف الشركات الأمريكية

وعملت الشركات الأمريكية على استخدام الذكاء الاصطناعي للإسراع بمرور سيارات الإسعاف والإطفاء، عن طريق تغيير إشارات المرور من الضوء الأحمر إلى الأخضر في بعض المدن، لكي تتحرك السيارات المطلوبة سريعا ويتم تجربة ذلك حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية.

متوسط زمن الاستجابة في نيويورك

في مدينة نيويورك وحدها، سجل متوسط زمن الاستجابة في حالات الطوارئ نحو ثماني دقائق، أي أطول بأكثر من دقيقة مما كان عليه في 2013، في الوقت الذي زاد زمن الاستجابة للحرائق لذا تعمل الشركات على حل هذا الأمر، فيما يعمل تكتل مكون من 7 مؤسسات برئاسة كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك، على تدشين تؤأم رقمي لبعض شوارع حي هارلم في مدينة مانهاتن من أجل حل أزمات الازدحام.

كيف سيتم تقليل الازدحام ؟

ويستند التكتل على بيانات حساسات في الشوارع لتحليل الطرق التي باتت أكثر ازدحاماً في السنوات الأخيرة ويعود هذا للدراجات الكهربائية المستخدمة لتوصيل الطلبات وشاحنات شركة «أمازون» وأكشاك المطاعم على الأرصفة، وستعمل التقنية المستخدمة على إيصال رسائل للسيارات من أجل معرفة الأماكن المزدحمة وتلافيها وسيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي سيعطي أوامر للإشارات المختلفة في المدينة لتيسير التحرك خلال المدن.