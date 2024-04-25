60 كيلوجراما من الشاروما.. تعرف على أغرب هدايا الرؤساء

يصطحب الرؤساء معهم أحيانا هدايا غير تقليدية من أجل إقامة العلاقات الدبلوماسية أو توطيدها، وظهر هذا مؤخرا في هدية الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والتي كانت عبارة عن سيخ شاورما يزن 60 كيلو جرامًا، أحضره معه من برلين إلى تركيا مطلع الأسبوع الجاري، في إشارة للعلاقات القوية بين تركيا وألمانيا التي يعد الأتراك فيها أكبر جالية أجنبية.

«بغل» هدية

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإنه في عام 1785 أهدى ملك إسبانيا للرئيس الأمريكي جورج واشنطن بغلا، والذي سيكون شعارًا للحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما بعد.

فيل هدية وأسد وجرار زراعي

أما عام 1862، فقد أهدى ملك سيام (دولة تايلاند حاليا) إلى الرئيس الامريكي الأسبق إبراهام لنكولن مجموعة من الأفيال، وستصبح الأفيال شعار للحزب الجمهوري.

كما أرسلت زيمبابوي على يد رئيسها إمرسون منانجاجوا إلى رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو أسدًا محنطًا، في الوقت الذي رد رئيس بيلاروسيا بجرار زراعي.

هدية غريبة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا

وأثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قدم الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف للرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام 1959 كرة حديدية تشبه كرات معدنية قطرها 7.5 سم، حيث تم إطلاقها على يد السوفيت على متن سفينة الفضاء لونا على سطح القمر، وكان عليها رمز المطرقة والمنجل (رمز الحزب الشيوعي الروسي).

سحلية هدية

ولعل أحد أغرب الهدايا هي سحلية هدية، أهداها رئيس إندونيسيا عام 1990 إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب وصل طولها 2.5 متر ويبلغ وزنها 90 كيلوجراما.