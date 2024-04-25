«الصحة»: تنفيذ 35 مشروعا بالقطاع الطبي في سيناء منذ 2014

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل الخدمات لأهالي سيناء، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ 35 مشروعا في سيناء بقطاع الصحة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد عام 2014، كما يجري العمل حاليا في تنفيذ 6 مشروعات،

وأوضح «عبدالغفار» في بيان، أن المشروعات التي تم إنجازها بمحافظة شمال سيناء، بلغت 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بسعة 170 سريرا، من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة طب أسرة الجوفة.

يجري العمل في 3 مشروعات بمحافظة شمال سيناء

وأكد «عبدالغفار» أنه يجري العمل على 3 مشروعات بمحافظة شمال سيناء، وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، ومستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224 مليونا و257 ألف جنيه، ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وأشار «عبدالغفار» إلى الانتهاء من 27 مشروعا، بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة مليار و117 مليونا و172 ألف جنيه، التي تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى رأس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبورديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

مشروعات جنوب سيناء

وأضاف أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء تتضمن 3 مشروعات، بتكلفة 2 مليار و351 مليون، و773 ألف جنيه، بطاقة استيعابية 211 سرير، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع، بينما يجري الإعداد لطرح المعمل المشترك بالطور بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.