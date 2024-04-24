ورش للأطفال احتفالا بذكرى تحرير سيناء ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 42 لتحرير سيناء.

ورشة للرسم والتلوين «سيناء أرض الفيروز الواعدة»

في مستشفى 57357، أقيمت ورشة للرسم والتلوين بعنوان «سيناء أرض الفيروز الواعدة»، تحدث بها مصطفى إسماعيل عن سيناء وأهم معالمها السياحية، وكيف استطاعت مصر استردادها من الاحتلال بعد معاهدة كامب ديفيد، ثم رسم الأطفال عدد من اللوحات التي تعبر عن ذلك، باستخدام ألوان الفلوماستر وورق الكانسون.

في السياق نفسه، شهد حي الأسمرات احتفالية تضمنت ورشة للرسم والتلوين عن تحرير سيناء، وعن أهميتها الاستراتيجية والسياحية لمصر، ورسم الأطفال لوحة جماعية لرفع العلم على أرض سيناء الغالية، بالإضافة إلى ورشة للرسم والتعبير عن أهمية الكتاب والقراءة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

نفذت الأنشطة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، والإدارة العامة للطفل برئاسة جيهان حسن، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد تحرير سيناء، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.