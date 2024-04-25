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بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.. «هذا الصباح» يقدم حلقة خاصة من أرض الفيروز

كتب:

عمرو هلال
02:54 ص | الخميس 25 أبريل 2024
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

يقدم برنامج «هذا الصباح»، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، حلقة خاصة من أرض الفيروز، يتناول فيها مواجهة التحديات إلى مسيرة البناء والتعمير، ويُعرض في تمام الساعة 8 صباحا على قناة «إكسترا نيوز».

لقاءات خاصة

ويعرض البرنامج في الحلقة الخاصة مجموعة من اللقاءات والجولات في شمال سيناء، مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة – محافظ شمال سيناء، والذي يتحدث عن أبرز المشروعات الكبرى التي شهدتها المحافظة خلال الـ10 سنوات الماضية.

كما يتضمن البرنامج جولة خاصة من داخل مشروع الإسكان برفح الجديدة، ما تم بنائه من وحدات سكنية وخدمية عملاقة وفرتها الدولة المصرية لأهالي سيناء، وجولة أخرى من داخل محطة تحلية المياه العملاقة في منطقة الكيلو 17 غرب العريش، والتي تعد أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وإفريقيا، وجولة من داخل ملاحات شرق سيناء أكبر ملاحات مصر مراحل التعبئة والتصنيع من بحر سيناء وصولا إلى الدول الأوروبية.

ويقدم البرنامج لقاءات حصرية من داخل ميناء العريش البحري، الذي وضع سيناء على خريطة التجارة العالمية، وجولة بحرية لرصد ما تم إنجازه في زمن قياسي واستقبال السفن العملاقة، وتبادل الحاويات التجارية، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار مشايخ شمال سيناء ورموزها.

ويقدم الحلقة الخاصة الإعلامي محمود السعيد، ويرأس تحرير برنامج هذا الصباح الكاتب الصحفي محمود العمري.

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