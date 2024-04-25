تفاصيل تأثير التوقيت الصيفي في المدارس والجامعات.. «التعليم» توضح

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات تفاصيل تأثير التوقيت الصيفي في المدارس والجامعات، الذي سيجري تطبيقه بدءا من منتصف ليلة الغد، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الواحدة صباحاً بدلا من الساعة 12، موضحة أنه بالنسبة للمدارس فسيتم مراعاة التوقيت الصيفي ولا يوجد أي تعديل في جداول مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف، وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فالعمل يسير وفقا للخريطة الزمنية والجداول المعلنة من قبل مجالس الأقسام.

التوقيت الصيفي في المدارس والجامعات 2024

وأشار المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقيت الصيفي في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبرالمقبل، وفقاً لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر من مجلس الوزراء.

التوقيت الصيفي في المدارس والجامعات

وأوضحت المصادر، أن مواعيد الأعمال الدراسية للمدارس والجامعات منتظمة وفقا للخريطة الموضوعة من المديريات التعليمية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.