إطلاق مبادرة «تكافؤ» لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك Qnp الأهلي وتحت رعاية وزارة التعليم العالي، مرحلة جديدة من مبادرة «تكافؤ» لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين في استمرار تفوقهم، بمنح 70 طالبا متفوقا من طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية مِنحا دراسية تغطي قيمة المصروفات كاملة.

محلة جديدة من مبادرة تكافؤ

وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة تكافؤ استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين QNB الأهلي وصناع الخير لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص، وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنّ المؤسسة ومنذ إطلاق عملها التنموي ومن خلال قطاع التعليم بها، أولت اهمية خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية خاصة الطلاب، واهتمت بوجه خاص بشرائح غير القادرين منهم وقاطني القرى والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشار زمزم إلى أنّ تعاون مؤسسة صناع الخير وبنك QNB الأهلي لتنفيذ مرحلة عمل مبادرة تكافؤ الجديدة، سبقه مرحلة أولى منها 400 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية النابغين والمتفوقين، مؤكدا أنّ المبادرة تعني بتقديم دعم أكبر لطلاب الجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا، وجذب استثمارات عالمية جديدة بتحفيز توافر الكوادر البشرية المؤهلة.